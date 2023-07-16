ÖSYM DGS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR | DGS 2023 Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen soru ve cevaplar...

DGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023?

2023 DGS soru ve cevap anahtarı sınav sonrası beklenmeye başlayacak. ÖSYM genellikle soru kitapçıklarını sınav bitişinin hemen ardından ya da bir gün sonra adaylar ile paylaşıyor.

DGS soruları ve cevapları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) açıklaması ile duyurulacak.