Okullara o tarihte tatil onaylandı! MEB kararı duyuldu! Öğretmenler+ okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

"Ara tatil süresi uzatılacak mı?" sorusu, son dönemde öğrenciler, veliler ve eğitimciler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) son dakika açıklamaları ve yapılan araştırmalar, eğitim gündemini oldukça meşgul ediyor. Özellikle eğitim takvimindeki herhangi bir değişiklik, öğrencilerin ve eğitimcilerin planlarını doğrudan etkileme potansiyeline sahip.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 12.02.2024 22:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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