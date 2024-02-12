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Haberler Galeri Okullara o tarihte tatil onaylandı! MEB kararı duyuldu! Öğretmenler+ okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Okullara o tarihte tatil onaylandı! MEB kararı duyuldu! Öğretmenler+ okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

"Ara tatil süresi uzatılacak mı?" sorusu, son dönemde öğrenciler, veliler ve eğitimciler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) son dakika açıklamaları ve yapılan araştırmalar, eğitim gündemini oldukça meşgul ediyor. Özellikle eğitim takvimindeki herhangi bir değişiklik, öğrencilerin ve eğitimcilerin planlarını doğrudan etkileme potansiyeline sahip.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2024 22:20
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Okullar o tarihte tatil onayını aldı! MEB kararı duyuldu! Öğretmenler+ okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika gelişmeleri, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Okul tatilinin 2 hafta uzatıldığı iddialarının ortaya atılmasıyla birlikte, araştırmalar hız kazandı. Ancak, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçim nedeniyle, 1 Nisan 2024 günü 81 ilde tatil ilan edildi. Bu karar, öğrencilerin ve eğitim camiasının yakından takip ettiği bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

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Okullar o tarihte tatil onayını aldı! MEB kararı duyuldu! Öğretmenler+ okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9. sınıflar...

ÖĞRENCİLERE NİSANDA TATİL ONAYI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencileri sevindiren bir haberle birlikte okulların 2. dönemine başlama tarihini 5 Şubat Pazartesi olarak açıkladı. 2 hafta daha tatil uzatılacak iddiaları ise gerçeği yansıtmıyor. Ancak, okulların açılacağına dair duyurulan bu habere ek olarak öğrencilere sürpriz bir tatil müjdesi daha geldi.

31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler nedeniyle öğrencilere 1 Nisan Pazartesi günü tatil verilecek.

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Okullar o tarihte tatil onayını aldı! MEB kararı duyuldu! Öğretmenler+ okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9. sınıflar...

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 eğitim öğretim takvimine göre, ikinci ara tatilin 8-12 Nisan (5 gün) tarihleri arasında yapılacağı planlanıyor. Ancak, bu tatilin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle iptal edilme ihtimali bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu konuda açıklamalarda bulunarak, ikinci ara tatillerin iptal edilebileceğine dair sinyaller verdi.

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Okullar o tarihte tatil onayını aldı! MEB kararı duyuldu! Öğretmenler+ okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9. sınıflar...

Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan Cuma gününe denk gelirken, üç gün sürecek bayramın son günü 23 Nisan Pazar günü kutlanacak. Bu durumda, öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacaklar. Öğrencilerin ek tatil yapmasına gerek olmayacak.

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Okullar o tarihte tatil onayını aldı! MEB kararı duyuldu! Öğretmenler+ okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9. sınıflar...

ARA TATİL 2 HAFTA UZATILACAK MI?

MEB tarafından 1 Nisan 2024 tarihinin tatil olduğu onaylandı. Fakat sosyal medyada ara tatilin 2 hafta uzatılmasıyla ilgili bir karar resmi olarak açıklanmadı. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.