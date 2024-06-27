27 Haziran 2024, Perşembe
Okul puanı ile alan liseler hangileri? 2024 LGS sınavsız öğrenci liseler için OBP-YBP ile 5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama ekranı!
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları öncesinde öğrencilerin tercih heyecanı dorukta. Öğrenciler, tercih dönemi için gerekli bilgileri araştırmaya başladı. Peki, okul puanı ile alan liseler hangileri? İşte 2024 LGS sınavsız öğrenci liseler için OBP-YBP ile 5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama ekranı!
Giriş: 27.06.2024 11:53 Güncelleme: 27.06.2024 11:54
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