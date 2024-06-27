Okul puanı ile alan liseler hangileri? 2024 LGS sınavsız öğrenci liseler için OBP-YBP ile 5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama ekranı!

LGS sonuçlarına göre sınavsız öğrenci alan liseler öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu liseler, öğrencilerin başarı puanlarına ve belirli kriterlere göre kabul edilmesine olanak tanıyor. Peki, okul puanı ile alan liseler hangileri? İşte detaylar!