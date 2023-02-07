07 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri OHAL ilan edilir mi? Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi mi, kaç ay sürecek? Başkan Erdoğan açıkladı!

OHAL ilan edilir mi? Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi mi, kaç ay sürecek? Başkan Erdoğan açıkladı!

Türkiye, 6 Şubat tarihinde güne deprem felaketiyle uyandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere toplam 10 ilde büyük sarsıntıya yol açtı. Son resmi verilere göre can kaybının 3 bin 549 olduğu, 22 bin 168 kişinin yaralandığı açıklandı. Konuya ilişkin son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.Vatandaşlar ise "OHAL ilan edildi mii?" sorusunu sorgulamaya başladı. Peki, deprem sonrası OHAL ilan edilir mi? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 07.02.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 15:04
  • 1
  • 14
OHAL ilan edilir mi? Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi mi, kaç ay sürecek? Başkan Erdoğan açıkladı!

Türkiye'de tüm ülkeyi derinden etkileyen deprem haberlerini takip ediyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde gerçekleşen deprem 10 ilde büyük sarsıntıya yol açtı. Ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, can kaybının 3 bin 549'a, yaralı sayısının ise 22 bin 168'e yükseldiği açıklandı. Başkan Erdoğan konuya dair son dakika açıklaması yaptı. Peki, OHAL ilan edildi mi, edilecek mi? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
OHAL ilan edilir mi? Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi mi, kaç ay sürecek? Başkan Erdoğan açıkladı!

OHAL NEDİR?

Olağanüstü hal "Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde" ilan ediliyor.

  • 3
  • 14
OHAL ilan edilir mi? Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi mi, kaç ay sürecek? Başkan Erdoğan açıkladı!

OHAL (OLAĞANÜSTÜ HAL) İLAN EDİLECEK Mİ?

Türkiye dün yaşanan iki büyük depremle sarsıldı. 10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ederken Başkan Erdoğan, can kaybının 3 bin 549'a yükseldiğini ve 22 bin 168 yaralı olduğunu açıkladı. Erdoğan, ayrıca 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildiği duyurdu.

  • 4
  • 14
OHAL ilan edilir mi? Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi mi, kaç ay sürecek? Başkan Erdoğan açıkladı!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN OHAL AÇIKLAMASI!

Son bilgiler, depreme dair açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan; "Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için anayasanın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal ilan etme kararı aldık" dedi

  • 5
  • 14
OHAL ilan edilir mi? Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi mi, kaç ay sürecek? Başkan Erdoğan açıkladı!

OHAL ilanının depremden etkilenen bölgeler ile sınırlı olabileceği konuşuluyor.