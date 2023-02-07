OHAL ilan edilir mi? Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi mi, kaç ay sürecek? Başkan Erdoğan açıkladı!

Türkiye, 6 Şubat tarihinde güne deprem felaketiyle uyandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere toplam 10 ilde büyük sarsıntıya yol açtı. Son resmi verilere göre can kaybının 3 bin 549 olduğu, 22 bin 168 kişinin yaralandığı açıklandı. Konuya ilişkin son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.Vatandaşlar ise "OHAL ilan edildi mii?" sorusunu sorgulamaya başladı. Peki, deprem sonrası OHAL ilan edilir mi? İşte, detaylar...