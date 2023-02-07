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OHAL ilan edilir mi? Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi mi, edilecek mi? 7 ŞUBAT DEPREM SON DURUM!

Türkiye, dün deprem gün deprem felaketiyle uyandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere toplam 10 ilde büyük sarsıntıya yol açtı. Son resmi verilere göre can kaybının 3 bin 381 olduğu, 20 bin 426 kişinin yaralandığı açıklandı. Vatandaşlar ise "OHAL ilan edilir mi, edilecek mi?" sorusunu sorgulamaya başladı. Peki, deprem sonrası OHAL ilan edilir mi? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 07.02.2023 09:45
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OHAL ilan edilir mi? Deprem bölgesinde OHAL edildi mi, edilecek mi? 7 ŞUBAT DEPREM SON DURUM!

Türkiye'de tüm ülkeyi derinden etkileyen deprem haberlerini takip ediyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde gerçekleşen deprem 10 ilde büyük sarsıntıya yol açtı. Ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, can kaybının 3381'e, yaralı sayısının ise 15 bin 834'e yükseldiği açıklandı. Peki, deprem felaketi sonra OHAL ilan edilir mi? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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OHAL ilan edilir mi? Deprem bölgesinde OHAL edildi mi, edilecek mi? 7 ŞUBAT DEPREM SON DURUM!

OHAL NEDİR?

Olağanüstü hal "Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde" ilan ediliyor.

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OHAL ilan edilir mi? Deprem bölgesinde OHAL edildi mi, edilecek mi? 7 ŞUBAT DEPREM SON DURUM!

OHAL (OLAĞANÜSTÜ HAL) İLAN EDİLECEK Mİ?

Olağanüstü Hal Kanunu'nun büyük bir afet meydana gelmesi durumunda Bakanlar Kurulu'na OHAL ilan etme yetkisi verirken bu süreçte vatandaşların etkilenmesi sonucunda da kamu düzeninin daha etkili şekilde sağlanması ve yardımlarının da organizasyonlarını sağlamak üzere OHAL ilan edilmesi gündeme geliyor.

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OHAL ilan edilir mi? Deprem bölgesinde OHAL edildi mi, edilecek mi? 7 ŞUBAT DEPREM SON DURUM!

OHAL ilanının depremden etkilenen bölgeler ile sınırlı olabileceği konuşuluyor.

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OHAL ilan edilir mi? Deprem bölgesinde OHAL edildi mi, edilecek mi? 7 ŞUBAT DEPREM SON DURUM!

CAN KAYBI 3 BİN 381'E YÜKSELDİ!

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.