OHAL ilan edilir mi? Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi mi, edilecek mi? 7 ŞUBAT DEPREM SON DURUM!

Türkiye, dün deprem gün deprem felaketiyle uyandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere toplam 10 ilde büyük sarsıntıya yol açtı. Son resmi verilere göre can kaybının 3 bin 381 olduğu, 20 bin 426 kişinin yaralandığı açıklandı. Vatandaşlar ise "OHAL ilan edilir mi, edilecek mi?" sorusunu sorgulamaya başladı. Peki, deprem sonrası OHAL ilan edilir mi? İşte, detaylar...