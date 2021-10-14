HaberlerGaleriÖğrenciler dikkat! 9 ay karşılıksız burs yarın başlıyor! 100, 400, 600 TL burs başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
Öğrenciler dikkat! 9 ay karşılıksız burs yarın başlıyor! 100, 400, 600 TL burs başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karşılıksız burs için geri sayım başladı. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitim süresi boyunca verilen burs için başvurular yarın başlayacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021 burs başvuru süreci ilişkin tüm detayları açıkladı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021-2022 VGM burs başvuruları nasıl yapılır? Burs miktarı ne kadar? İşte cevaplar...