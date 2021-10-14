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Haberler Galeri Öğrenciler dikkat! 9 ay karşılıksız burs yarın başlıyor! 100, 400, 600 TL burs başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

Öğrenciler dikkat! 9 ay karşılıksız burs yarın başlıyor! 100, 400, 600 TL burs başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karşılıksız burs için geri sayım başladı. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitim süresi boyunca verilen burs için başvurular yarın başlayacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021 burs başvuru süreci ilişkin tüm detayları açıkladı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021-2022 VGM burs başvuruları nasıl yapılır? Burs miktarı ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.10.2021 15:14 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 15:14
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Öğrenciler dikkat! 9 ay karşılıksız burs yarın başlıyor! 100, 400, 600 TL burs başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

VGM burs başvuruları nasıl yapılır? 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin burs başvurusu için bekleyişte olan öğrencilere müjdeli haber geldi. Karşılıksız olarak verilecek burslar için başvurular yarın başlayacak. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursuna ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021-2022 VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? Burs miktarı ne kadar oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrenciler dikkat! 9 ay karşılıksız burs yarın başlıyor! 100, 400, 600 TL burs başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

2021 VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021-2022 yılına ilişkin burs başvuru süreci yarın başlayacak. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin başvuruları ayrı ayrı alınacak. Buna göre ilk etapta ortaöğrenim başvuruları, ikinci etapta ise yükseköğrenim burs başvuruları alınacak.

İşte burs başvuru takvimi:

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Öğrenciler dikkat! 9 ay karşılıksız burs yarın başlıyor! 100, 400, 600 TL burs başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

Ortaöğretim burs başvuruları: 15 - 30 Ekim 2021

Yükseköğrenim burs başvuruları: 01 - 15 Kasım 2021

Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu: 01 - 15 Kasım 2021

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Öğrenciler dikkat! 9 ay karşılıksız burs yarın başlıyor! 100, 400, 600 TL burs başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

2021-2022 VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılından itibaren burs miktarları şu şekilde:

Ortaöğrenim bursu aylık: 100,00 TL,
Yükseköğrenim bursu aylık: 400,00 TL,
Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu aylık: 600,00 TL

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Öğrenciler dikkat! 9 ay karşılıksız burs yarın başlıyor! 100, 400, 600 TL burs başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

BURSLAR NE ZAMAN, NASIL ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.