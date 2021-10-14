Öğrenciler dikkat! 9 ay karşılıksız burs yarın başlıyor! 100, 400, 600 TL burs başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

VGM burs başvuruları nasıl yapılır? 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin burs başvurusu için bekleyişte olan öğrencilere müjdeli haber geldi. Karşılıksız olarak verilecek burslar için başvurular yarın başlayacak. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursuna ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021-2022 VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? Burs miktarı ne kadar oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı...