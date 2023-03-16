Nisan Ara tatil için tarih verildi! 2023 Ramazan Bayramı öğrencileri neşelendirecek! Ara tatil+1 ek! MEB son dakika: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise

İkinci dönem ara tatil iptal mi oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Hem öğrenciler hem de veliler ara tatile ilişkin detaylar araştırıyor. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ilimizde yıkıcı etkilere neden oldu. Zarar gören illerdeki öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için türlü düzenlemeler yapıldı. Peki okullar ara tatile ne zaman giriyor? Nisan ara tatil kaç gün?