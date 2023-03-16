HaberlerGaleriNisan Ara tatil için tarih verildi! 2023 Ramazan Bayramı öğrencileri neşelendirecek! Ara tatil+1 ek! MEB son dakika: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise
Nisan Ara tatil için tarih verildi! 2023 Ramazan Bayramı öğrencileri neşelendirecek! Ara tatil+1 ek! MEB son dakika: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise
Nisan ara tatil için geri sayım başlarken öğrenciler detaylarını araştırıyor. 17-20 Nisan aralığında gerçekleşecek olan ikinci dönem ara tatil Ramazan Bayramı tatilliyle birleşti. Öğrenciler hafta sonu ve bayram tatiliyle birlikte artı 1 ve 2 gün kazanmış oldular. İşte ikinci dönem nisan ara tatiline ilişkin detaylar...