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Haberler Galeri Nisan Ara tatil için tarih verildi! 2023 Ramazan Bayramı öğrencileri neşelendirecek! Ara tatil+1 ek! MEB son dakika: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise

Nisan Ara tatil için tarih verildi! 2023 Ramazan Bayramı öğrencileri neşelendirecek! Ara tatil+1 ek! MEB son dakika: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise

Nisan ara tatil için geri sayım başlarken öğrenciler detaylarını araştırıyor. 17-20 Nisan aralığında gerçekleşecek olan ikinci dönem ara tatil Ramazan Bayramı tatilliyle birleşti. Öğrenciler hafta sonu ve bayram tatiliyle birlikte artı 1 ve 2 gün kazanmış oldular. İşte ikinci dönem nisan ara tatiline ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2023 21:29 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 21:29
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Nisan Ara tatil için tarih verildi! 2023 Ramazan Bayramı öğrencileri neşelendirecek! Ara tatil+1 ek! MEB son dakika: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise

İkinci dönem ara tatil iptal mi oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Hem öğrenciler hem de veliler ara tatile ilişkin detaylar araştırıyor. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ilimizde yıkıcı etkilere neden oldu. Zarar gören illerdeki öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için türlü düzenlemeler yapıldı. Peki okullar ara tatile ne zaman giriyor? Nisan ara tatil kaç gün?

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Nisan Ara tatil için tarih verildi! 2023 Ramazan Bayramı öğrencileri neşelendirecek! Ara tatil+1 ek! MEB son dakika: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise

Milli Eğitim Bakanlığı Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından okullarda 2. dönemi 20 Şubat tarihinde başlattı. Depremin etkilendiği bölgelerde ise üç kademede okulların açılması kararı alınmıştı.

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Nisan Ara tatil için tarih verildi! 2023 Ramazan Bayramı öğrencileri neşelendirecek! Ara tatil+1 ek! MEB son dakika: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise

Son olarak Gaziantep, Osmaniye ve Adana'da okullar bu hafta başı (13 Mart) açıldı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da ise okullar 27 Mart tarihinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak.

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Nisan Ara tatil için tarih verildi! 2023 Ramazan Bayramı öğrencileri neşelendirecek! Ara tatil+1 ek! MEB son dakika: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise

ARA TATİL İPTAL Mİ EDİLDİ?

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda ikinci dönem uygulanacak ara tatil tarihlerinde bir değişiklik yapmadı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 17-20 Nisan tarihleri arasında ikinci ara tatili yapacak. Konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

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Nisan Ara tatil için tarih verildi! 2023 Ramazan Bayramı öğrencileri neşelendirecek! Ara tatil+1 ek! MEB son dakika: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise

TATİL TAKVİMİ BAYRAMLA BİRLEŞTİ

Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı takvime göre bu yıl Ramazan ayı 23 Mart-21 Nisan tarihleri arasında uygulanacak.