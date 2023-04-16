HaberlerGaleriNetleşti, Nisan ara tatili sonrasında başlayacak! Anne ve babalar son dakika geldi! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise için...
Netleşti, Nisan ara tatili sonrasında başlayacak! Anne ve babalar son dakika geldi! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise için...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem nedeniyle henüz eğitim ve öğretime başlamayan iller hakkında açıklamalarda bulundu. Nisan ara tatili bugün itibariyle başladı. Öğrenciler sıralarına Ramazan Bayramı sonrasında dönecek. Bakan Özer, 10 Nisan itibarıyla 79 ilde merkez ve ilçelerin tamamında eğitim öğretimin normalleştiğini söyledi. Peki, tüm illerde okullar ne zaman açılacak? İşte takvim...