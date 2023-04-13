MSÜ açıklandı mı? 2023 MSÜ sınav sonuçları erken açıklanır mı, tarih belli oldu mu? sonuc.osym.gov.tr

MSÜ sınav sonuçları son dakika açıklaması, adaylar tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları için gözler ösym.gov.tr adresine çevrilmiş durumda. 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan sınavın sonuç tarihi ÖSYM'nin 2023 takviminde belli oldu. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sınav sonuç sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 13.04.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 16:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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