Milli Piyango yılbaşı sonuçları 2020: MPİ bilet sorgulama ekranı... 80 milyon TL hangi numaraya çıktı?

2020 Milli Piyango yılbaşı sonuçları için gözler MPİ bilet sorgulama ekranına çevrildi. 80 milyon TL hangi numaraya çıktı? Milli Piyango çekiliş sonuçları için araştırmalar sürüyor. Milli Piyango bilet sorgulama yapan milyonlarca vatandaş 2020 Milli Piyango yılbaşı sonuçları hakkında sorgulama yapıyor. 80 milyon TL büyük ikramiye çekilişine dakikalar kala gözler Milli Piyango sonuçları için çevrildi. MPİ bilet sorgulama ekranına sayfamızdan ulaşabilir ve bilet numarasına göre sorgulama yapabilirsiniz. 31 Aralık yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango İdaresi'nce 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.