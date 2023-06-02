02 Haziran 2023, Cuma
Mert Ramazan Demir'i bir de böyle görün! Yalı Çapkını Ferit'in eski hali ortaya çıktı! Değişmeyen tek şey kaşları...
Mert Ramazan Demir'in yıllar önceki hali, hayranlarını şoke etti. Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu ile birlikte başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir, sosyal medyada da büyük hayran kitlesine ulaştı. Dizide Ferit karakterine hayat veren ünlü oyuncu, yıllar içerisinde büyük değişime uğradı. İşte, Yalı Çapkını Ferit'in eski halinden görüntüler...
Giriş Tarihi: 02.06.2023 17:47 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 17:47
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16