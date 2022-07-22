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meb.gov.tr: LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS tercih sonuçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. 4-20 Temmuz tarihleri arasında alınan tercihlerin tamamlanması ile birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Temmuz ayında gerçekleştirilecek LGS yerleştirmelerinin detayları belli oldu. Peki, meb.gov.tr LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...