MEB takvimi: Ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar ne açılacak? 6, 7, 10, 11. sınıflar yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Son dakika... Ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar için yüz yüze eğitim tarihi belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kademeli olarak yüz yüze eğitimde açılacak sınıfları duyurdu. Buna göre, ortaokul 5. ve lise 9. sınıflarda eğitim gören öğrenciler yüz yüze eğitime başlayacak. Bu gelişmelerin ardından halen online eğitime devam eden 6, 7, 10, 11. sınıfların yüz yüze eğitim tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar ne açılacak? 6, 7, 10, 11. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 09:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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