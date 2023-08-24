24 Ağustos 2023, Perşembe
MEB son dakika açıkladı! 81 il valiliğine gönderildi! "Artık önüne geçilecek" 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 11. sınıflar...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'daki temasları sırasında, yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak yenilikleri duyurdu. Bakan Tekin, özellikle çocukların okulda cep telefonu kullanımına dikkat çekerek, "Çocuklarımızın dersliklere cep telefonu sokmamalarını, bunun için gerekli tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz. Bu konuyla ilgili genelgemizde de açıklamalarda bulunduk" ifadelerini kullandı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 24.08.2023 13:44
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