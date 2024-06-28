MEB LGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI? Sakarya, Bursa, Antalya LGS 2024 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları-sıralamaları

TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercih ve yerleştirme süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte start alacak. MEB, tercih ve yerleştirme kılavuzunu sonuçların açıklandığı gün yayımlayacak. Böylece öğrenciler, 28 Haziran'da tercih sürecine dair tüm detaylara ulaşabilecek. Tercih tarihleri ve diğer önemli bilgiler, bu kılavuzda yer alacak.