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MEB LGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI? Sakarya, Bursa, Antalya LGS 2024 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları-sıralamaları

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih dönemi için geri sayım başladı. Adaylar, hedefledikleri liselere yerleşmek için tercih sürecine odaklanmış durumda. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için liseye başlayacak olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklayacağı tercih kılavuzunu bekliyor. İşte Sakarya, Bursa, Antalya LGS 2024 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları ve sıralamaları!

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 08:41 Güncelleme: 28.06.2024 10:28
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MEB LGS TERCİH KILAVUZU 2024! Sakarya, Bursa, Antalya LGS 2024 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları-sıralamaları

LGS'nin tamamlanmasının ardından gözler, tercih sürecinin başlangıç tarihine çevrildi. Adayların merakla beklediği bu tarih, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan resmi tercih kılavuzunun açıklanmasıyla netlik kazanacak. Öğrenciler tercihlerini yapacakları okulları, bölümleri ve programları belirlemek için bu kılavuzdan faydalanacak.

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MEB LGS TERCİH KILAVUZU 2024! Sakarya, Bursa, Antalya LGS 2024 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları-sıralamaları

MEB LGS TERCİH KILAVUZU 2024!

1 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı tamamlandı. Adaylar artık gözlerini, hedefledikleri liselere yerleşebilmek için yapacakları tercihlere çevirdi.

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MEB LGS TERCİH KILAVUZU 2024! Sakarya, Bursa, Antalya LGS 2024 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları-sıralamaları

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği takvime göre, LGS sonuçları 28 Haziran'da ilan edildi.

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MEB LGS TERCİH KILAVUZU 2024! Sakarya, Bursa, Antalya LGS 2024 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları-sıralamaları

Öğrenciler, sınav sonuçlarını MEB'in internet sitesi meb.gov.tr üzerinden öğrenebilecek. Bu sonuçlar, birçok öğrenci için yeni bir başlangıcın kapısını aralayacak.

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MEB LGS TERCİH KILAVUZU 2024! Sakarya, Bursa, Antalya LGS 2024 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları-sıralamaları

TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercih ve yerleştirme süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte start alacak. MEB, tercih ve yerleştirme kılavuzunu sonuçların açıklandığı gün yayımlayacak. Böylece öğrenciler, 28 Haziran'da tercih sürecine dair tüm detaylara ulaşabilecek. Tercih tarihleri ve diğer önemli bilgiler, bu kılavuzda yer alacak.