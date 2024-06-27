27 Haziran 2024, Perşembe
MEB LGS TERCİH KILAVUZU 2024! Sakarya, Bursa, Antalya LGS 2024 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları-sıralamaları
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih dönemi için geri sayım başladı. Adaylar, şimdi hedefledikleri liselere yerleşmek için tercih sürecine odaklanmış durumda. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için liseye başlayacak olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklayacağı tercih kılavuzunu bekliyor. İşte Sakarya, Bursa, Antalya LGS 2024 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları-sıralamaları!
Giriş: 27.06.2024 12:04 Güncelleme: 27.06.2024 12:06
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