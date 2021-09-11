MEB açıkladı! Kasım tatili ne zaman? 2021-2022 birinci dönem ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

Kasım ara tatili ne zaman yapılacak? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yüz yüze olarak başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni döneme ilişkin tatil günleri açıklandı. Ara tatil olarak bilinen bir haftalık tatil süresinin ne zamana denk geldiği merak ediliyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Kasım tatili ne zaman? 2021-2022 birinci dönem ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.09.2021 13:17 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 13:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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