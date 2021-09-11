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MEB açıkladı! Kasım tatili ne zaman? 2021-2022 birinci dönem ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

Kasım ara tatili ne zaman yapılacak? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yüz yüze olarak başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni döneme ilişkin tatil günleri açıklandı. Ara tatil olarak bilinen bir haftalık tatil süresinin ne zamana denk geldiği merak ediliyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Kasım tatili ne zaman? 2021-2022 birinci dönem ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2021 13:17 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 13:17
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MEB açıkladı! Kasım tatili ne zaman? 2021-2022 birinci dönem ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

Okullarda ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yüz yüze olarak 6 Eylül'de başladı. Yeni dönemin başlamsıyla birlikte gözler tatil günlerine çevrildi. Bilindiği üzere birinci dönem ve ikinci dönemde ara tatil uygulanıyor. Yılın ilk ara tatili için araştırmalar başladı. Peki, Kasım tatili ne zaman? 2021-2022 birinci dönem ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB açıkladı! Kasım tatili ne zaman? 2021-2022 birinci dönem ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

KASIM TATİLİ NE ZAMAN? BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ...

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

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MEB açıkladı! Kasım tatili ne zaman? 2021-2022 birinci dönem ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

2021 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

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MEB açıkladı! Kasım tatili ne zaman? 2021-2022 birinci dönem ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

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MEB açıkladı! Kasım tatili ne zaman? 2021-2022 birinci dönem ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

OKULLARDA KOVİD-19 VAKASI DURUMUNDA YAPILACAKLARA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi"ne göre hazırlanan ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan sorular ve cevaplar şöyle: