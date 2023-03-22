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Haberler Galeri MEB 45 BİN öğretmen ataması branş dağılımı, şartları, atama takvimi...2023 Öğretmen atamaları ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

MEB 45 BİN öğretmen ataması branş dağılımı, şartları, atama takvimi...2023 Öğretmen atamaları ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

Son dakika: 45 bin öğretmen ataması müjdesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan açıklamasında; "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız." dedi. Öğretmen atamaları için yapılan açıklamanın ardından adaylar, detayları sorgulamaya başladı. Peki, 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte, son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.03.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 09:04
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MEB 45 BİN öğretmen ataması branş dağılımı, şartları, atama takvimi...2023 Öğretmen atamaları ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

Son dakika 45 bin öğretmen atamasıyla ilgili detaylar araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev almak isteyen adayların heyecanla bekledikleri açıklama 20 Mart 2023 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Yapılan açıklamanın ardından adaylar, atama tarihlerini araştırmayan başladı. Peki, 45 bin öğretmen ataması ne zaman? İşte, branş dağılımı...

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MEB 45 BİN öğretmen ataması branş dağılımı, şartları, atama takvimi...2023 Öğretmen atamaları ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

MEB 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."

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MEB 45 BİN öğretmen ataması branş dağılımı, şartları, atama takvimi...2023 Öğretmen atamaları ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

2023 ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen atamaların 45 bin kişilik kadrodan hangi alana kaç alım yapılacağı henüz açıklanmadı. Ancak ilanın yayınlanmasının hemen ardından tarih ve branş dağılımı bilgilerinin de netleşmesi bekleniyor. Aynı şekilde ilanda adaylarda aranan başvuru şartları da duyurulacak.

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MEB 45 BİN öğretmen ataması branş dağılımı, şartları, atama takvimi...2023 Öğretmen atamaları ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "45 bin yeni öğretmen atama kararı ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız." ifadelerine yer verdi.

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MEB 45 BİN öğretmen ataması branş dağılımı, şartları, atama takvimi...2023 Öğretmen atamaları ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde 45 bin öğretmen takviminin detaylarının açıklanması ve kadro branş dağılımının da kamuoyuna duyurulması bekleniyor.