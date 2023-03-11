Marmara Denizi deprem kaç büyüklüğünde? İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD-Kandilli bugünkü depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel olarak duyurmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ilimizde felakete yol açtı. Yaşanan depremlerin ardından artçı sarsıntılar hala sürüyor.9 Mart Perşembe günü Bursa'da İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Saat 08.28'de meydana gelen depremin merkez üssü Marmara Denizi'nde Karacabey'in 14.41 km açıkları olduğu belirtilirken, AFAD söz konusu depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Deprem, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi.Tedirginliğe uğrayan vatandaşlar, İstanbul'da deprem oldu mu, olacak mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...