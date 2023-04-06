Mahkumlara GENEL AF çıkacak mı, son durum ne 2023? İnfaz iyileştirme... 7.yargı paketi yürürlüğe girdi mi?

21 farklı kanunda değişiklik öngören yasa teklifi ile; Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yapılan değişiklikle; uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili ceza artırımına gidiliyor. Sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri de dahil edilmekte ve böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıla çıkarılıyor.