08 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mahkumlara AF çıkacak mı? Genel af yolda mı 2023? Resmi Gazete'de yayımlandı! 7.Yargı Paketi infaz iyileştirme...

Mahkumlara AF çıkacak mı? Genel af yolda mı 2023? Resmi Gazete'de yayımlandı! 7.Yargı Paketi infaz iyileştirme...

"Genel af yolda mı 2023 son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan 7. Yargı Paketi ile genel af düzenlemesi hakkında detaylar milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oluyor. Şimdi ise gözler infaz düzenlemesine çevrildi. Peki, Mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman? Genel af son durum ne? İşte 7.Yargı paketi maddeleri...

Giriş Tarihi: 08.05.2023 22:00 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 22:00
  • 1
  • 14
Mahkumlara AF çıkacak mı? Genel af yolda mı 2023? Resmi Gazete’de yayımlandı! 7.Yargı Paketi infaz iyileştirme...

Genel af son dakika gelişmeleri milyonlar ca kişi tarafından takip ediliyor. 7. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ilgili araştırmalar sürüyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan 7. Yargı Paketi ile gözler infaz düzenlemesine çevrildi. Peki, genel af ne zaman çıkacak? Mahkumlara af yasası yolda mı? İşte, genel af 2023 son dakika gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Mahkumlara AF çıkacak mı? Genel af yolda mı 2023? Resmi Gazete’de yayımlandı! 7.Yargı Paketi infaz iyileştirme...

7.YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk, uyuşturucu ile mücadelede yeni tedbirler ve çocuğu hasta olan hükümlü annelere infaz erteleme imkanı sağlayan Yeni Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • 3
  • 14
Mahkumlara AF çıkacak mı? Genel af yolda mı 2023? Resmi Gazete’de yayımlandı! 7.Yargı Paketi infaz iyileştirme...

GENEL AF ÇIKACAK MI, SON DURUM NE?

7. Yargı Paketi'nin TBMM'de kabul edilmesinin ardından gözler infaz indirimi düzenlemesine çevrildi. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen pakette genef affa ilişkin bir madde bulunmuyor.

  • 4
  • 14
Mahkumlara AF çıkacak mı? Genel af yolda mı 2023? Resmi Gazete’de yayımlandı! 7.Yargı Paketi infaz iyileştirme...

İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • 5
  • 14
Mahkumlara AF çıkacak mı? Genel af yolda mı 2023? Resmi Gazete’de yayımlandı! 7.Yargı Paketi infaz iyileştirme...

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan kanunla, çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi getirilirken, kira uyuşmazlıkları da arabuluculuk kapsamına alınıyor. Uyuşturucuyla mücadelede de ağır cezaların öngörüldüğü kanunla göçmen kaçakçılığı suçlarının cezaları da artırılıyor. Kanunla ayrıca, aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemeyecek.