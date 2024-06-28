Lise Taban Puanları 2024! Lise YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı puanları! e-Okul sorgulama nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçlarının erişime açılması bekleniyor. Milyonlarca öğrencinin katıldığı LGS'de, öğrenciler tercih etmek istedikleri liseleri belirleyebilmek için 2024 LGS puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenmeyi hedefliyor. Peki, hangi puanla hangi okula başvurulabilir? İşte detaylar!