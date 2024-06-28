Lise Taban Puanları 2024! Lise LGS YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı puanları! e-Okul sorgulama nereden yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen 2024 LGS sınavı sonuçları için beklenen an geldi. Sonuçlar 28 Haziran'da açıklandı. Öğrencilerin tercih süreçlerinde önemli bir rol oynayan faktörlerden biri de LGS lise yüzdelik dilimleri. Ancak, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile ilgili detaylı bilgiler henüz açıklanmış değil. Peki e-Okul ile lise taban puanları nasıl öğrenilir?