Lise Taban Puanları 2024! Lise LGS YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı puanları! e-Okul sorgulama nereden yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçları erişime açıldı. Milyonlarca öğrencinin katıldığı LGS'de öğrenciler tercih etmek istedikleri liseleri belirleyebilmek için 2024 LGS puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenmeyi hedefliyor. Peki, hangi puanla hangi okula başvurulabilir? İşte detaylar!
ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024
10:10
Güncelleme: 28.06.2024
10:24
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen 2024 LGS sınavı sonuçları için beklenen an geldi. Sonuçlar 28 Haziran'da açıklandı. Öğrencilerin tercih süreçlerinde önemli bir rol oynayan faktörlerden biri de LGS lise yüzdelik dilimleri. Ancak, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile ilgili detaylı bilgiler henüz açıklanmış değil. Peki e-Okul ile lise taban puanları nasıl öğrenilir?
Milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin ortaöğretim kurumlarına yerleşmek için ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. Şimdi gözler tercih sürecine çevrilirken, öğrenciler ve veliler e-Okul sistemi üzerinden önemli bilgilere ulaşabilecek.
LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ve geçen yılın (2023) yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden yayımlandı. Öğrenciler, bu bilgiler ışığında tercih listelerini oluşturmaya başlayabilirler.
2024 LGS yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması ve taban puanları henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizden ulaşabileceksiniz.
e-Okul LGS Tercihleri Nasıl Yapılır?
LGS tercih sürecinde ilk adım, yerel yerleştirme işlemlerini tamamlamaktır. e-Okul sistemi üzerinden MEB'in internet sitesine giriş yapan öğrenciler, öncelikle yerel yerleştirme tercihlerini yapacaklar. Merkezi sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemleri, yerel yerleştirme tercihleri tamamlandıktan sonra aktif hale gelecek.