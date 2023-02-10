HaberlerGaleriLGS SORU DAĞILIMI 2023 | LGS 8. SINIF 1. ve 2. dönem soru dağılımı, MÜFREDATLARI neler? 2020-2022 Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap, İngilizce sınavı ÇIKMIŞ SORULAR PDF!
LGS SORU DAĞILIMI 2023 | LGS 8. SINIF 1. ve 2. dönem soru dağılımı, MÜFREDATLARI neler? 2020-2022 Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap, İngilizce sınavı ÇIKMIŞ SORULAR PDF!
Son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Mahmut Özer açıklamasında; "bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından muaf olacak" ifadelerini kullandı. Ülkemizi derinden etkileyen depremler nedeniyle ilk önce okulların açılma tarihi uzatılmıştı. LGS 2.dönem konuları ve geçmiş yıllarda çıkan sorular MEB son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Peki, LGS 8. sınıf 2.dönem konuları nelerdir? İşte, Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap, İngilizce konuları soru dağılımı...
Giriş Tarihi: 10.02.2023 13:11Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 13:11