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Haberler Galeri LGS SORU DAĞILIMI 2023 | LGS 8. SINIF 1. ve 2. dönem soru dağılımı, MÜFREDATLARI neler? 2020-2022 Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap, İngilizce sınavı ÇIKMIŞ SORULAR PDF!

LGS SORU DAĞILIMI 2023 | LGS 8. SINIF 1. ve 2. dönem soru dağılımı, MÜFREDATLARI neler? 2020-2022 Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap, İngilizce sınavı ÇIKMIŞ SORULAR PDF!

Son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Mahmut Özer açıklamasında; "bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından muaf olacak" ifadelerini kullandı. Ülkemizi derinden etkileyen depremler nedeniyle ilk önce okulların açılma tarihi uzatılmıştı. LGS 2.dönem konuları ve geçmiş yıllarda çıkan sorular MEB son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Peki, LGS 8. sınıf 2.dönem konuları nelerdir? İşte, Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap, İngilizce konuları soru dağılımı...

Giriş Tarihi: 10.02.2023 13:11 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 13:11
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LGS SORU DAĞILIMI 2023 | LGS 8. SINIF 1. ve 2. dönem soru dağılımı, MÜFREDATLARI neler? 2020-2022 Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap, İngilizce sınavı ÇIKMIŞ SORULAR PDF!

MEB SON DAKİKA! Kahramanmaraş ve 10 iliimizde meydana gelen deprem facialarının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS ve YKS hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer ; ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından binlerce öğrenci, araştırmalarına başladı. Peki LGS 2.dönem konuları nelerdir? LGS birinci ve ikinci dönem çıkmış sorular neler? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS SORU DAĞILIMI 2023 | LGS 8. SINIF 1. ve 2. dönem soru dağılımı, MÜFREDATLARI neler? 2020-2022 Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap, İngilizce sınavı ÇIKMIŞ SORULAR PDF!

2023 LGS SADECE 8.SINIFIN BİRİNCİ DÖNEM KONULARINDAN...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS ve YKS'ye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız''

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LGS SORU DAĞILIMI 2023 | LGS 8. SINIF 1. ve 2. dönem soru dağılımı, MÜFREDATLARI neler? 2020-2022 Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap, İngilizce sınavı ÇIKMIŞ SORULAR PDF!

2020-2022 ÇIKMIŞ SORULAR

2022 LGS SÖZEL ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

2022 LGS SAYISAL ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

2020 LGS SÖZEL ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

2020 LGS SAYISAL ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS SORU DAĞILIMI 2023 | LGS 8. SINIF 1. ve 2. dönem soru dağılımı, MÜFREDATLARI neler? 2020-2022 Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap, İngilizce sınavı ÇIKMIŞ SORULAR PDF!

1. Dönem İngilizce Ders Konuları

Friendship Konusu

Teen Life Konusu

In The Kitchen Konusu

On The Phone Konusu

The Internet Konusu

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LGS SORU DAĞILIMI 2023 | LGS 8. SINIF 1. ve 2. dönem soru dağılımı, MÜFREDATLARI neler? 2020-2022 Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap, İngilizce sınavı ÇIKMIŞ SORULAR PDF!

1. Dönem Matematik Ders Konuları

Çarpanlar ve Katlar Konusu

Üslü İfadeler Konusu

Kare köklü İfadeler Konusu

Veri Analizi Konusu

Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu