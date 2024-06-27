27 Haziran 2024, Perşembe
LGS SONUÇ SORGULAMA 2024 e-Okul | MEB Liseye geçiş sınav sonuçları nereden öğrenilir? LGS e-Devlet sonuç ekranı
LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı için öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya odaklandı. 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı büyük bir merakla bekleniyor. Bu yıl LGS'ye 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuru yaptı ve milyonlarca öğrenci sonuçları heyecanla bekliyor.
Giriş: 27.06.2024 13:38 Güncelleme: 27.06.2024 13:38
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