LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU! 2024 LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

LGS'nin tamamlanmasıyla birlikte, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında lise hayatına adım atacak olan öğrenciler için tercih maratonu başlamak üzere. Adaylar bu kritik sürecin ne zaman başlayacağını öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımlayacağı LGS tercih kılavuzunu sabırsızlıkla bekliyor. Peki, 2024 LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte LGS puana göre lise bulma tercih robotuna dair bilgiler!