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LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU! 2024 LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

LGS'nin tamamlanmasıyla birlikte, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında lise hayatına adım atacak olan öğrenciler için tercih maratonu başlamak üzere. Adaylar bu kritik sürecin ne zaman başlayacağını öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımlayacağı LGS tercih kılavuzunu sabırsızlıkla bekliyor. Peki, 2024 LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte LGS puana göre lise bulma tercih robotuna dair bilgiler!

ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 12:52 Güncelleme: 27.06.2024 13:12
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LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU! 2024 LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

2024 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları için heyecan sürüyor. LGS'nin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde lise hayatlarına başlamak için tercih sürecine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak olan LGS tercih kılavuzu, bu sürecin başlangıç tarihini belirleyecek önemli bir kılavuz olacak.

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LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU! 2024 LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in belirlediği takvime göre, LGS sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Öğrenciler, sınav sonuçlarına MEB'in resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden erişebilecekler.

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LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU! 2024 LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU!

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı an haberimizde yer alacaktır.

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB, LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu sınav sonuçlarının açıklandığı gün yayımlayacağını duyurdu.

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LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU! 2024 LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Bu durumda, 28 Haziran'da Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da erişime açılacak. Tercih tarihleri, kılavuzun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.

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LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU! 2024 LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

ÖĞRENCİLER KAÇ TERCİH YAPABİLECEK?

LGS sürecinde öğrencilere çeşitli tercih hakları tanınmaktadır. İlk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından yapılacak tercihlerde, öğrenciler ikametlerine yakın olan ilk 3 okul arasından en fazla 5 okulu tercih edebilecekler. Ayrıca, Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi gibi aynı türden en fazla 3 okul seçilebilecek.