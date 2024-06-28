LGS okul sıralaması İL İL LİSTESİ | 2024 Anadolu-Fen ve İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı sınav takvimini duyurdu ve öğrencilerin merakla beklediği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının 28 Haziran'da açıklanacağını bildirdi. Öğrenciler ve veliler, LGS taban puanlarını öğrenmek ve tercih sürecine hazırlık yapmak için geri sayıma başladı. İşte LGS sonuçlarının açıklanması ve tercih sürecine dair tüm detaylar!