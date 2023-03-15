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LGS MART AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI! LGS ne zaman, hangi konular çıkacak? MEB yayımladı! 2023 Sözel, sayısal sorular...

Mart ayı LGS örnek soru kitapçığı öğrenciler tarafından araştırılıyordu. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava yönelik mart ayı örnek soruları ve çözüm videoları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sınavın yapılacağı tarihi açıklamıştı. Öte yandan LGS başrularının ne zaman başlayacağı merak konusu oluyor. Peki, LGS ne zaman, hangi tarihte? LGS hangi sorular çıkacak? İşte, LGS örnek soru kitapçığı...

Giriş Tarihi: 15.03.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 11:53
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LGS MART AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI! LGS ne zaman, hangi konular çıkacak? MEB yayımladı! 2023 Sözel, sayısal sorular...

LGS Mart ayı örnek soru kitapçığı MEB tarafından yayımlandı! LGS sınavı için binlerce öğrenci araştırmalarını sürdürüyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava yönelik mart ayı örnek soruları ve çözüm videoları MEB tarafınfan erişime açıldı. Peki, LGS ne zaman, başvurular başladı mı? LGS'de hangi konular çıkacak? İşte, konuya dair tüm detaylar..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS MART AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI! LGS ne zaman, hangi konular çıkacak? MEB yayımladı! 2023 Sözel, sayısal sorular...

LGS MART AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

AA'nın haberine göre; Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılında LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin mart ayı örnek soruları, öğrencilerin erişimine açıldı.

SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS MART AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI! LGS ne zaman, hangi konular çıkacak? MEB yayımladı! 2023 Sözel, sayısal sorular...

Örnek soru kitapçığında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer olmak üzere toplam 45 soru yer aldı.

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LGS MART AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI! LGS ne zaman, hangi konular çıkacak? MEB yayımladı! 2023 Sözel, sayısal sorular...

Böylece mart ayı örnek sorularıyla beraber Ekim 2018'den itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek sorular 1735'e ulaştı.

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LGS MART AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI! LGS ne zaman, hangi konular çıkacak? MEB yayımladı! 2023 Sözel, sayısal sorular...

Öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay hizmete sunulan örnek sorular, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihe kadar yayımlanmaya devam edecek. Soruların çözümlerine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün YouTube kanalından ulaşılabilecek.