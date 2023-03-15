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LGS MART AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI! LGS ne zaman, hangi konular çıkacak? MEB yayımladı! 2023 Sözel, sayısal sorular...
Mart ayı LGS örnek soru kitapçığı öğrenciler tarafından araştırılıyordu. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava yönelik mart ayı örnek soruları ve çözüm videoları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sınavın yapılacağı tarihi açıklamıştı. Öte yandan LGS başrularının ne zaman başlayacağı merak konusu oluyor. Peki, LGS ne zaman, hangi tarihte? LGS hangi sorular çıkacak? İşte, LGS örnek soru kitapçığı...
Giriş Tarihi: 15.03.2023 11:51Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 11:53