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LGS lise taban puanları açıklandı mı? 2021 MEB lise taban puanlar ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? Son durum...
LGS taban puanları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Lise sınavlarının tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Sonuçların yanı sıra en çok merak edilenlerden biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler şimdiden konu ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, LGS lise taban puanları açıklandı mı? 2021 MEB lise taban puanlar ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 07.06.2021 13:20
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