07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri LGS lise taban puanları açıklandı mı? 2021 MEB lise taban puanlar ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? Son durum...

LGS lise taban puanları açıklandı mı? 2021 MEB lise taban puanlar ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? Son durum...

LGS taban puanları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Lise sınavlarının tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Sonuçların yanı sıra en çok merak edilenlerden biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler şimdiden konu ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, LGS lise taban puanları açıklandı mı? 2021 MEB lise taban puanlar ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.06.2021 13:20
  • 1
  • 10
LGS lise taban puanları açıklandı mı? 2021 MEB lise taban puanlar ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? Son durum...

LGS taban puanları açıklandı mı? 2021 LGS oturumları 6 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınavın ardından soru ve cevapların erişime açılması ile birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Sonuçlar açıklandıktan sonra öğrenciler tercih işlemlerine başlayacak. Tercih öncesinde en çok merak edilenlerden biri de lise taban puanları oldu. Peki, LGS lise taban puanları açıklandı mı? 2021 MEB lise taban puanlar ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
LGS lise taban puanları açıklandı mı? 2021 MEB lise taban puanlar ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? Son durum...

2021 LGS LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şun belirtelim ki, LGS 2021 taban puanları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları 30 Haziran'da erişime açılacak. Bunun ardından tercih süreci için takvim açıklanacak. İlerleyen günlerde yayımlanacak LGS tercih kılavuzu ile birlikte lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve boş kontenjanları açıklanacak. MEB tarafından detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 3
  • 10
LGS lise taban puanları açıklandı mı? 2021 MEB lise taban puanlar ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? Son durum...

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

  • 4
  • 10
LGS lise taban puanları açıklandı mı? 2021 MEB lise taban puanlar ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? Son durum...

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

  • 5
  • 10
LGS lise taban puanları açıklandı mı? 2021 MEB lise taban puanlar ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? Son durum...

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.