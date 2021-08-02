02 Ağustos 2021, Pazartesi
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LGS 2. nakil boş kontenjanlar sorgulama! 2021 MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Taban puanlar...
LGS boş kontenjanlar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. LGS 2. tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler bir sonraki tercih dönemini beklemeye başladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de boş kontenjanlar ve taban puanlar oldu. Peki, e-Okul ile LGS 2. nakil boş kontenjanlar ve taban puanlar sorgulama nasıl yapılır? 2021 MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 02.08.2021 09:20
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