LGS 2. nakil boş kontenjanlar sorgulama! 2021 MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Taban puanlar...

LGS 2. nakil boş kontenjanlar sorgulama nasıl yapılır? 2021 LGS 2. nakil dönemini beklemeye başlayan öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında boş kontenjanlar ve taban puanlar yer aldı. İlk yerleştirmelere göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ile okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için 1. nakil döneminde başvuru alındı. Söz konusu nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bir sonraki nakil dönemine çevrildi. Peki, e-Okul ile LGS 2. nakil boş kontenjanlar ve taban puanlar sorgulama nasıl yapılır? 2021 MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? İşte haberin detayları...