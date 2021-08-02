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Haberler Galeri LGS 2. nakil boş kontenjanlar sorgulama! 2021 MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Taban puanlar...

LGS 2. nakil boş kontenjanlar sorgulama! 2021 MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Taban puanlar...

LGS boş kontenjanlar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. LGS 2. tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler bir sonraki tercih dönemini beklemeye başladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de boş kontenjanlar ve taban puanlar oldu. Peki, e-Okul ile LGS 2. nakil boş kontenjanlar ve taban puanlar sorgulama nasıl yapılır? 2021 MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2021 09:20
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LGS 2. nakil boş kontenjanlar sorgulama! 2021 MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Taban puanlar...

LGS 2. nakil boş kontenjanlar sorgulama nasıl yapılır? 2021 LGS 2. nakil dönemini beklemeye başlayan öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında boş kontenjanlar ve taban puanlar yer aldı. İlk yerleştirmelere göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ile okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için 1. nakil döneminde başvuru alındı. Söz konusu nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bir sonraki nakil dönemine çevrildi. Peki, e-Okul ile LGS 2. nakil boş kontenjanlar ve taban puanlar sorgulama nasıl yapılır? 2021 MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS 2. nakil boş kontenjanlar sorgulama! 2021 MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Taban puanlar...

LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

2021 LGS 2. tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyenler için yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları alınacak. Bu kapsamda boş kontenjanlar ve taban puanlar e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

2021 LGS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...

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LGS 2. nakil boş kontenjanlar sorgulama! 2021 MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Taban puanlar...

LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN?

LGS 3. tercihler 02-06 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; ikinci tercih başvuruları 02-06 Ağustos 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

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LGS 2. nakil boş kontenjanlar sorgulama! 2021 MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Taban puanlar...

LGS 3. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

02-06 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS 3. tercihleri sonuçları 9 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Üçüncü tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.

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LGS 2. nakil boş kontenjanlar sorgulama! 2021 MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Taban puanlar...

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecek. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.