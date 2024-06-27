27 Haziran 2024, Perşembe
LGS 150, 200, 210, 220, 250, 260, 300 puanla hangi liseye gidilir? 2024 kaç puanla hangi liseye gidilir?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenlediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS), her yıl binlerce öğrencinin geleceklerini belirleyen kritik bir sınav olarak önemini koruyor. Bu yılın LGS süreci, öğrenci ve velilerin yoğun ilgisini çeken lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerin açıklanacağı tarihlerle gündemde bulunuyor.
Giriş: 27.06.2024 14:24
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