LGS 150, 200, 210, 220, 250, 260, 300 puanla hangi liseye gidilir? 2024 kaç puanla hangi liseye gidilir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), 2024 yılında da öğrenci ve velilerin büyük bir heyecanla beklediği önemli bir süreci başlatıyor. Bu yılın adayları için Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi gibi farklı tiplerdeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri oldukça önem arz ediyor.