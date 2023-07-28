28 Temmuz 2023, Cuma
KPSS sınavında emanetçi var mı? Bozuk para, telefon, cüzdan, çanta, araba anahtarı 2023 KPSS sınavında yasak mı? Eşyalarımı nereye bırakabilirim?
2023 KPSS sınavına katılacak adaylar, yanlarında bulunan özel eşyaları için araştırmalar yapıyor. Sınava yalnız giden adaylar, sınav binalarında eşyalarını nereye bırakabileceklerini ve KPSS sınavında emanetçilerin olup olmadığını öğrenmek istiyor. Sınav yerlerine alınması yasak olan bozuk para, telefon, cüzdan, çanta ve araba anahtarının emanet bırakılabilir mi soruları gündemde yer alıyor. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 28.07.2023 20:53 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 20:53
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