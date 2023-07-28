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Haberler Galeri KPSS ÖABT cumartesi saat kaçta başlayıp, bitecek? 2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi kaç dakika ve kaç soru?

KPSS ÖABT cumartesi saat kaçta başlayıp, bitecek? 2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi kaç dakika ve kaç soru?

KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi) sınavı için geri sayım başladı. Türkiye genelinde 29 Temmuz Cumartesi ve 30 Temmuz Pazar günleri düzenlenecek sınav, iki oturumda gerçekleşecek. Öğretmen adaylarının en çok merak ettiği konular arasında sınavın başlama saati, süresi ve soru sayısı yer alıyor. Peki KPSS ÖABT cumartesi saat kaçta başlayıp, bitecek? 2023 KPSS ÖABT kaç dakika ve kaç soru?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2023 19:36 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 19:36
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KPSS ÖABT cumartesi saat kaçta başlayıp, bitecek? 2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi kaç dakika ve kaç soru?

KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi) sınavı için geri sayım başladı. Türkiye genelinde 29 Temmuz Cumartesi ve 30 Temmuz Pazar günleri düzenlenecek sınav, iki oturumda gerçekleşecek. Öğretmen adaylarının en çok merak ettiği konular arasında sınavın başlama saati, süresi ve soru sayısı yer alıyor. Peki KPSS ÖABT cumartesi saat kaçta başlayıp, bitecek? 2023 KPSS ÖABT kaç dakika ve kaç soru?

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KPSS ÖABT cumartesi saat kaçta başlayıp, bitecek? 2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi kaç dakika ve kaç soru?

KPSS ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, BİTECEK?

2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT, ÖSYM takvimiyle netleşti. Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.

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KPSS ÖABT cumartesi saat kaçta başlayıp, bitecek? 2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi kaç dakika ve kaç soru?

ÖABT alanlarının sınav süresi ise 120 dakikadır. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır.

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KPSS ÖABT cumartesi saat kaçta başlayıp, bitecek? 2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi kaç dakika ve kaç soru?

KPSS Alan bilgisi sınav giriş belgesi yayımlandı. Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.

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KPSS ÖABT cumartesi saat kaçta başlayıp, bitecek? 2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi kaç dakika ve kaç soru?

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.