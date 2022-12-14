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Haberler Galeri Kızılelma nedir? Bayraktar Kızılema motoru özellikleri neler? Türkiye'nin İlk İnsansız Savaş Uçağı!

Kızılelma nedir? Bayraktar Kızılema motoru özellikleri neler? Türkiye'nin İlk İnsansız Savaş Uçağı!

Bayraktar tarafından üretilen yerli ve milli olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın test aşaması başarıyla tamamladı. Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla uçuş görüntülerini paylaştı. Peki, Kızılelma nedir, özellikleri ne? İşte, Bayraktar Kızılelma hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 14.12.2022 17:37 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 17:50
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Kızılelma nedir? Bayraktar Kızılema motoru özellikleri neler? Türkiye’nin İlk İnsansız Savaş Uçağı!

Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, test sürecini başarıyla tamamladı ve ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın uçuş görüntülerini paylaştı. Bayraktar sosyal medya hesebından yaptığı paylaşımda "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadelerini kullandı..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kızılelma nedir? Bayraktar Kızılema motoru özellikleri neler? Türkiye’nin İlk İnsansız Savaş Uçağı!

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk uçuşu gerçekleştirildiğini müjdelerken binlerce vatandaş "Bayraktar Kızılelma nedir, özellikleri nelerdir?" sorularını gündeme getirdi. İşte, Kızılelma hakkında merak edilenler...

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Kızılelma nedir? Bayraktar Kızılema motoru özellikleri neler? Türkiye’nin İlk İnsansız Savaş Uçağı!

BAYRAKTAR KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ

Kızılelma'nın özellikleri şu şekilde;

Genel özellikler (Kızılelma-A)
Teknik Özellikler
Mürettebat: Yok

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Kızılelma nedir? Bayraktar Kızılema motoru özellikleri neler? Türkiye’nin İlk İnsansız Savaş Uçağı!

Uzunluk: 14,7 metre (48 ft)
Yükseklik: 3,3 metre (11 ft)
Kanat açıklığı: 10 metre (33 ft)

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Kızılelma nedir? Bayraktar Kızılema motoru özellikleri neler? Türkiye’nin İlk İnsansız Savaş Uçağı!

Azami kalkış ağırlığı: 6.000 kilogram (13.000 lb)
Faydalı yük kapasitesi: 1.500 kilogram (3.300 lb)
Güç kaynağı: 1 × Ivchenko-Progress AI-25TLT, artyakıcısız turbofan motor
Artyakıcı olmadan itki gücü: 1 × 1.720 kilograms-force (16,9 kN; 3.800 lbf)
Performans