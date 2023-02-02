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Haberler Galeri Kızılay KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI başvuru ekranı 2023! En az ilkokul ve lise mezunu alımı yapılacak! Başvuru şartları, kontenjanlar...

Kızılay KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI başvuru ekranı 2023! En az ilkokul ve lise mezunu alımı yapılacak! Başvuru şartları, kontenjanlar...

Kızılay'ın KPSS şartsız personel alımı ilanları yayınlandı. En az ilkokul ve lise mezunu işçi alımı yapılacak.Kızılay bünyesinde kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlar yayımlanan ilan ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, Kızılay personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Kızılay işçi alımı kontenjanları belli oldu mu? İşte, konuya dair merak edilenler...

Giriş Tarihi: 02.02.2023 16:26
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Kızılay KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI başvuru ekranı 2023! En az ilkokul ve lise mezunu alımı yapılacak! Başvuru şartları, kontenjanlar...

Türk Kızılayı'nda işe başlamak isteyen kişiler, güncel iş ilanlarını takip ediyor. Kızılay KPSS şartı personel istihdam edeceğini duyurdu. Kızılay en az ilkokul ve lise mezunu personel alımı yapacak. Söz konusu ilan ile ilgili detaylar başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki başvuru şartları ve branşlar neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kızılay KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI başvuru ekranı 2023! En az ilkokul ve lise mezunu alımı yapılacak! Başvuru şartları, kontenjanlar...

KIZILAY HANGİ POZİSYONLAR İÇİN ALIM YAPILACAK?

Alım yapılacak pozisyonlar arasında Yaşlı Bakım Teknikeri, Engelli Personel, İnsan Kaynakları İş Ortağı Personeli, Biyomedikal Uzmanı, Temizlik Görevlisi, Tasarım Proje Uygulama Yöneticisi, İnsan Kaynakları Uzmanı, Depo Uzmanı, Kalite Kontrol Formeni, Kalite Kontrol Ustası, Satın Alma Uzmanı, Dikim/Yapıştırma Ustası, Muhasebe Uzmanı, Serigrafi Ustası, Dikim Yapıştırma ve kesim usta yardımcısı bulunmakta.

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Kızılay KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI başvuru ekranı 2023! En az ilkokul ve lise mezunu alımı yapılacak! Başvuru şartları, kontenjanlar...

BAŞVURU ŞARTLARI!

Alımlara başvurmak isteyen adayların, Türk Kızılayının resmi internet sitesinden ilgili başvuru adımlarını takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca online dışında herhangi bir başvuru kabul edilmeyecek.

BAŞVURU EKRANI!

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Kızılay KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI başvuru ekranı 2023! En az ilkokul ve lise mezunu alımı yapılacak! Başvuru şartları, kontenjanlar...

Türk Kızılayının yeni personel alımlarının önemli olduğunu belirten yetkililer, "Bu alımlar ile çalışma hayatına katılmak isteyen farklı kategorilerdeki kişilere fırsatlar sağlamak ve istihdamı arttırmak amacıyla gerçekleştiriyoruz." diyorlar.

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Kızılay KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI başvuru ekranı 2023! En az ilkokul ve lise mezunu alımı yapılacak! Başvuru şartları, kontenjanlar...

Kızılay'ın personel alımları için başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru sayfasının linkine haberimizden ulaşabilir.