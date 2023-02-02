Kızılay KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI başvuru ekranı 2023! En az ilkokul ve lise mezunu alımı yapılacak! Başvuru şartları, kontenjanlar...

Kızılay'ın KPSS şartsız personel alımı ilanları yayınlandı. En az ilkokul ve lise mezunu işçi alımı yapılacak.Kızılay bünyesinde kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlar yayımlanan ilan ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, Kızılay personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Kızılay işçi alımı kontenjanları belli oldu mu? İşte, konuya dair merak edilenler...