30 Mayıs 2023, Salı
KGM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2023! İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı! İŞKUR KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? www.kgm.gov.tr
Karayolları 3 bin işçi alımı il il kura tarihleri! "KGM personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından kura tarihi açıklandı. 3 bin kişilik alımlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu noktada binlerce kişi, İŞKUR KGM kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? sorusunu gündeme getirdi. İşte, İŞKUR KGM personel alımı kura sonucu öğrenme ekranı!
Giriş Tarihi: 30.05.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 09:23
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