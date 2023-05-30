KGM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2023! İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı! 31 MAYIS İŞKUR KGM işçi alımı kura çekimi saat kaçta? www.kgm.gov.tr

KGM PERSONEL ALIMI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), resmi sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, işe alınacak sürekli işçilerin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Genel Müdürlük tarafından doğrudan noter kurası ile belirleneceğini bildirdi.