08 Kasım 2023, Çarşamba
Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmedi? Kurultay sonrası ilk kez böyle konuştu: Ekrem İmamoğlu'nun adının geçtiği tweet...
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadığı hezimetin ardından parti içerisindeki liderliği tartışılan Kemal Kılıçdaroğlu, "görevi bırak" baskıları altında girdiği CHP 38. Genel Kurultay'ında koltuğu Özgür Özel'e kaybetti. İlk turda Özel'in gerisinde kalan Kılıçdaroğlu, neden ikinci tura girdiğini de açıkladı.
Giriş Tarihi: 08.11.2023 09:12
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12