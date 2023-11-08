Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmedi? Kurultay sonrası ilk kez böyle konuştu: Ekrem İmamoğlu’nun adının geçtiği tweet...

TALİMATLA YAPIYORMUŞUM GİBİ

"Gazeteci olup, aynı zamanda vicdan sahibi olmak güzel bir şey. Kurultayımızla ilgili konulara bu aşamada girmenin artısı, eksisi olabilir. Arkadaşları da yaralamak istemiyorum. Böyle bir gerilimli ortam zaman zaman oluştu. Daha sakin bir sürecin içine süratle evrilmemiz gerekiyor öyle düşünüyorum."