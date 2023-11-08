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Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmedi? Kurultay sonrası ilk kez böyle konuştu: Ekrem İmamoğlu'nun adının geçtiği tweet...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadığı hezimetin ardından parti içerisindeki liderliği tartışılan Kemal Kılıçdaroğlu, "görevi bırak" baskıları altında girdiği CHP 38. Genel Kurultay'ında koltuğu Özgür Özel'e kaybetti. İlk turda Özel'in gerisinde kalan Kılıçdaroğlu, neden ikinci tura girdiğini de açıkladı.

Giriş Tarihi: 08.11.2023 09:12
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Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmedi? Kurultay sonrası ilk kez böyle konuştu: Ekrem İmamoğlu’nun adının geçtiği tweet...

Girdiği bütün seçimlerden hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu 38. CHP Genel Kurultayı'nda da Özgür Özel'e kaybetti. Tartışmaların ve ihanet söylemlerinin altında gerçekleşen kurultayda ilk turu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışmadan neden çekilmediği ortaya çıktı.

Seçim sonrası ilk defa Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu genel kurultayda yaşananları ve perde arkasını anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmedi? Kurultay sonrası ilk kez böyle konuştu: Ekrem İmamoğlu’nun adının geçtiği tweet...

4 Kasım, CHP tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Partililerin büyük ilgi gösterdiği, yer yer gerilimlerin yaşandığı CHP 38. Kurultayında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM Grup Başkanı Özgür Özel yarıştı. İlk turda, az bir oy farkıyla Özgür Özel öndeydi.

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Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmedi? Kurultay sonrası ilk kez böyle konuştu: Ekrem İmamoğlu’nun adının geçtiği tweet...

İkinci tur başlamadan Kılıçdaroğlu adaylıktan çekilmeyi kararlaştırdı. Bunu da, Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bildirdi. Salonda bambaşka bir hava esecekti.

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Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmedi? Kurultay sonrası ilk kez böyle konuştu: Ekrem İmamoğlu’nun adının geçtiği tweet...

Ne olduysa oldu, @ekremedit hesabından, son dakika bilgisi olarak Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor" diye tweet atıldı. Kılıçdaroğlu'na bunu gösterdiklerinde son derece rahatsız oldu. Ne olduğunu, o an neler yaşandığını Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle anlattı:

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Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmedi? Kurultay sonrası ilk kez böyle konuştu: Ekrem İmamoğlu’nun adının geçtiği tweet...

TALİMATLA YAPIYORMUŞUM GİBİ
"Gazeteci olup, aynı zamanda vicdan sahibi olmak güzel bir şey. Kurultayımızla ilgili konulara bu aşamada girmenin artısı, eksisi olabilir. Arkadaşları da yaralamak istemiyorum. Böyle bir gerilimli ortam zaman zaman oluştu. Daha sakin bir sürecin içine süratle evrilmemiz gerekiyor öyle düşünüyorum."