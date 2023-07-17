17 Temmuz 2023, Pazartesi
Karatay diyetinin olmazsa olmazı! Uyurken bile kilo verdiriyor! İşte, çabucak zayıflatan Canan Karatay formülü!
Canan Karatay'ın formülüyle çabucak zayıflayabilirsiniz! Uyurken bile yağ yakacaksınız... Sağlıklı beslenme önerileriyle adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, kilo vermek isteyenlere yol gösterici oluyor. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte birçok kişi hızlı kilo vermek için yöntemler uyguluyor. İşte, Karatay'ın kilo verme sırrı!
Giriş Tarihi: 17.07.2023 19:17 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 19:37
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14