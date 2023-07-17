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Karatay diyetinin olmazsa olmazı! Uyurken bile kilo verdiriyor! İşte, çabucak zayıflatan Canan Karatay formülü!

Canan Karatay'ın formülüyle çabucak zayıflayabilirsiniz! Uyurken bile yağ yakacaksınız... Sağlıklı beslenme önerileriyle adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, kilo vermek isteyenlere yol gösterici oluyor. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte birçok kişi hızlı kilo vermek için yöntemler uyguluyor. İşte, Karatay'ın kilo verme sırrı!

Giriş Tarihi: 17.07.2023 19:17 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 19:37
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Karatay diyetinin olmazsa olmazı! Uyurken bile kilo verdiriyor! İşte, çabucak zayıflatan Canan Karatay formülü!

Prof. Dr. Canan Karatay, kalıcı zayıflığın sırrını verdi. Doğru beslenmeyle kalıcı kilo vermenin mümkün olduğunu savunan ünlü doktor, Karatay diyetini öneriyor. Bu diyetin temel ilkeleri arasında bazı kurallar bulunuyor. Sağlıklı beslenmeyle birlikte devreye giren o hormon yağ yakımını hızlandırıyor. İşte, Karatay'dan kilo vermek isteyenlere mucizevi öneri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Karatay diyetinin olmazsa olmazı! Uyurken bile kilo verdiriyor! İşte, çabucak zayıflatan Canan Karatay formülü!

UYKUDA ZAYIFLATIYOR!

Karatay, uyurken kilo verebileceğinizi belirterek sağlığınız için uzak durmanız gereken besinleri açıkladı. Canan Hoca, yemeklerden 4-5 saat sonra devreye giren leptin hormano adlı hormonun, yağları yaktığını belirtti. Bu hormon depolanmış yağları kan şekerine dönüştürüp gerekli enerjiyi sağlıyor.

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Karatay diyetinin olmazsa olmazı! Uyurken bile kilo verdiriyor! İşte, çabucak zayıflatan Canan Karatay formülü!

Hormon sabah 02-05 saatleri arasında en yüksek düzeyde salgılanıyor. Ancak bu salınımın gerçekleşmesi için akşam saat 8'den sonra yemek yenmemesi gerekiyor.

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Karatay diyetinin olmazsa olmazı! Uyurken bile kilo verdiriyor! İşte, çabucak zayıflatan Canan Karatay formülü!

Yemek yemenin insilün salgılayarak yağları depo ettiğini söyleyen Karatay, "Leptin yediklerinizi enerjiye çevirir. Bu hormon en çok saat 2 ile 4 arası salgılanıyor" dedi.

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Karatay diyetinin olmazsa olmazı! Uyurken bile kilo verdiriyor! İşte, çabucak zayıflatan Canan Karatay formülü!

Yani akşam saat 8'den sonra hiçbir şey yenmez ise gece yarısı leptin hormonu ortaya çıkıyor ve kalçalar ile göbekteki yağları yakıyor.