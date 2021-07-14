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Karanlık geceyi unutturmayacak! Başkan Erdoğan yarın açılışını yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açılışını yapacağı "15 Temmuz Demokrasi Müzesi", hain darbe girişimini özel ses ve görsel efektlerle anlatacak, kalkışmayı engelleyen birlik ruhunu ziyaretçilerine yeniden hatırlatacak. FETÖ yapılanması ve 15 Temmuz'da yaşananların dijital yöntemlerle anlatılacağı 8 salondan oluşan müzede, kökleriyle Türkiye'nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen yapay çınar ağacı yer alıyor. İşte 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nden kareler...

Giriş Tarihi: 14.07.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 11:12
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Karanlık geceyi unutturmayacak! Başkan Erdoğan yarın açılışını yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açılışını yapacağı "15 Temmuz Demokrasi Müzesi", hain darbe girişimini özel ses ve görsel efektlerle anlatacak, kalkışmayı engelleyen birlik ruhunu ziyaretçilerine yeniden hatırlatacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Karanlık geceyi unutturmayacak! Başkan Erdoğan yarın açılışını yapacak

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında inşa edilen müze, "Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" başlıkları altında yer altına inşa edilmiş 8 salondan oluşuyor.

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Karanlık geceyi unutturmayacak! Başkan Erdoğan yarın açılışını yapacak

15 Temmuz'da yaşananların gelecek nesillerce dijital yöntemlerle deneyimlenmesini amaçlayan müzenin ilk bölümünde Türkiye ve dünyadaki darbeler yazılı ve görsel olarak aktarılacak.

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Karanlık geceyi unutturmayacak! Başkan Erdoğan yarın açılışını yapacak

Müzenin, karanlık bir koridorda kırmızı bir çizgiyle simgelenen sonik hat bölümünde ziyaretçiler ses ve ışık efektleri eşliğinde tankın altından geçecek.

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Karanlık geceyi unutturmayacak! Başkan Erdoğan yarın açılışını yapacak

Müzenin, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başlamasından önlenmesine kadar giden süreçte yaşananların devasa bir video projeksiyon uygulamasıyla adım adım canlandırıldığı "en uzun gece" salonunda, ziyaretçiler tarihe tanıklık edecek.