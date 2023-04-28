Kadın, erkek, subay, astsubay, başarı sıralaması ile MSÜ taban puan kaç? MSÜ 2023 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI |

MSÜ son dakika sınav sonuçları açıklandı.Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. Binlerce kişinin katıldığı sınav sonucunda Kara, Hava, Deniz Harp Okulu (HO) bünyesine kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) ise sadece erkek öğrenci alımı yapılacak. Sınav sonuçlarının ardından tercihler ksıa sürede başlayacak. İşte, MSÜ MSÜ 2023 taban puanları ve kontenjanları...