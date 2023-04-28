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Haberler Galeri Kadın, erkek, subay, astsubay, başarı sıralaması ile MSÜ taban puan kaç? MSÜ 2023 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI |

Kadın, erkek, subay, astsubay, başarı sıralaması ile MSÜ taban puan kaç? MSÜ 2023 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI |

MSÜ son dakika sınav sonuçları açıklandı.Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. Binlerce kişinin katıldığı sınav sonucunda Kara, Hava, Deniz Harp Okulu (HO) bünyesine kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) ise sadece erkek öğrenci alımı yapılacak. Sınav sonuçlarının ardından tercihler ksıa sürede başlayacak. İşte, MSÜ MSÜ 2023 taban puanları ve kontenjanları...

Giriş Tarihi: 28.04.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 16:30
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Kadın, erkek, subay, astsubay, başarı sıralaması ile MSÜ taban puan kaç? MSÜ 2023 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI |

"MSÜ taban puanları kaç?" sorusu binlerce aday tarafından merak konusu oluyor. Kadın, erkek, subay, astsubay MSÜ taban puanları 2023 sıralaması Kara, Hava, Deniz Harp Okulu için sorgulanıyor. Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasına saatler kala, gözler MSÜ taban puanları hesaplama ekranına çevrildi. Peki, MSÜ taban puan kaç? İşte, merak edilen soruların cevabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kadın, erkek, subay, astsubay, başarı sıralaması ile MSÜ taban puan kaç? MSÜ 2023 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI |

2023 MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 27 Nisan 2023 Perşembe günü açıklandı!

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Kadın, erkek, subay, astsubay, başarı sıralaması ile MSÜ taban puan kaç? MSÜ 2023 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI |

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

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Kadın, erkek, subay, astsubay, başarı sıralaması ile MSÜ taban puan kaç? MSÜ 2023 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI |

MSÜ TERCİHLERİ 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihleri hakkında resmi bir duyuru yapılmadı.

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Kadın, erkek, subay, astsubay, başarı sıralaması ile MSÜ taban puan kaç? MSÜ 2023 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI |

Geçen yıl sonuçlar 14 Nisan'da açıklanmış, tercihler ise 18 Nisan'da alınmıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2023 MSÜ tercihlerinin 2 Mayıs'ta başlaması bekleniyor.Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.