09 Ağustos 2023, Çarşamba
İstanbul için deprem raporu geldi! En çok hangi ilçeler etkilenecek? İşte ilçe ilçe en riskli mahalleler...
AFAD tarafından oluşturulan kırmızı eylem planıyla birlikte İstanbul'da olası bir depremde yüksek risk taşıyan ilçeler ve mahalleler belirlendi. Özellikle yoğun nüfus ve tarihi yapıların yoğun olduğu bölgelerde deprem riski öne çıkıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın çalışması, risk altındaki bölgeleri ve acil dönüşüm gereken ilçeleri vurguluyor. İşte ilçe ilçe en riskli mahalleler...
Giriş Tarihi: 09.08.2023 13:39 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 13:39
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19