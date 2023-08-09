İstanbul için deprem raporu geldi! En çok hangi ilçeler etkilenecek? İşte ilçe ilçe en riskli mahalleler...

Deprem tehlikesi, en genel hali ile hasar ve can kaybı yaratabilecek büyüklükte bir depremden kaynaklanan en büyük yer hareketinin (yer ivmesi, partikül hızı, geçici/kalıcı yerdeğiştirme) belirli bir yerde ve zamanda meydana gelme olasılığı olarak tanımlanır (Gürbüz vd. 2000). Ülkemizde deprem tehlike analizi ile ilgili en güncel çalışma Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında, AFAD tarafından gerçekleştirilmiş ve Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası (TDTH, 2018) yayınlanmıştır.