İstanbul 1.2.3. bölgeler ilçeleri 2023 | İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgesi milletvekili seçim sonucu! 2018 AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları…

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken vatandaşlar kendi bölgelerini araştırmaya başladı. İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandığa gidecek olan seçmenler bulundukları semt/ilçenin kaçıncı bölgeye girdiğini merak ediyorlar. Peki İstanbul 1, 2, ve 3. bölge neresi, hangi ilçeler? İşte İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgesi milletvekili aday listesi...