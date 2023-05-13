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Haberler Galeri İstanbul 1.2.3. bölgeler ilçeleri 2023 | İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgesi milletvekili aday listesi... İstanbul bölgelerinde kaç ilçe var?

İstanbul 1.2.3. bölgeler ilçeleri 2023 | İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgesi milletvekili aday listesi... İstanbul bölgelerinde kaç ilçe var?

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken vatandaşlar kendi bölgelerini araştırmaya başladı. İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandığa gidecek olan seçmenler bulundukları semt/ilçenin kaçıncı bölgeye girdiğini merak ediyorlar. Peki İstanbul 1, 2, ve 3. bölge neresi, hangi ilçeler? İşte İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgesi milletvekili aday listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2023 13:50
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İstanbul 1.2.3. bölgeler ilçeleri 2023 | İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgesi milletvekili aday listesi... İstanbul bölgelerinde kaç ilçe var?

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken vatandaşlar kendi bölgelerini araştırmaya başladı. İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandığa gidecek olan seçmenler bulundukları semt/ilçenin kaçıncı bölgeye girdiğini merak ediyorlar. Peki İstanbul 1, 2, ve 3. bölge neresi, hangi ilçeler? İşte İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgesi milletvekili aday listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul 1.2.3. bölgeler ilçeleri 2023 | İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgesi milletvekili aday listesi... İstanbul bölgelerinde kaç ilçe var?

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İSTANBUL 1. BÖLGE

ADALAR
ATAŞEHİR
BEYKOZ
ÇEKMEKÖY
KADIKÖY
KARTAL
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SULTANBEYLİ
ŞİLE
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR

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İstanbul 1.2.3. bölgeler ilçeleri 2023 | İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgesi milletvekili aday listesi... İstanbul bölgelerinde kaç ilçe var?

İSTANBUL 2. BÖLGE

BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYOĞLU
ESENLER
EYÜP
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
KAĞITHANE
SARIYER
SULTANGAZİ
ŞİŞLİ
ZEYTİNBURNU

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İstanbul 1.2.3. bölgeler ilçeleri 2023 | İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgesi milletvekili aday listesi... İstanbul bölgelerinde kaç ilçe var?

İSTANBUL 3. BÖLGE

ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BEYLİKDÜZÜ
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ESENYURT
GÜNGÖREN
KÜÇÜKÇEKMECE
SİLİVRİ

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İstanbul 1.2.3. bölgeler ilçeleri 2023 | İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgesi milletvekili aday listesi... İstanbul bölgelerinde kaç ilçe var?

AK PARTİ İSTANBUL 1. SEÇİM BÖLGESİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Murat Kurum

2- Erkan Kandemir

3- Hasan Turan

4- Müşerref Pervin Tuba Durgut

5- Hulusi Şentürk

6- Mustafa Hulki Cevizoğlu

7- Tuğba Işık Ercan

8- İsmail Erdem

9- Yahya Çelik

10- Behiye Eker