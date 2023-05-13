İstanbul 1.2.3. bölgeler ilçeleri 2023 | İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgesi milletvekili aday listesi... İstanbul bölgelerinde kaç ilçe var?

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken vatandaşlar kendi bölgelerini araştırmaya başladı. İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandığa gidecek olan seçmenler bulundukları semt/ilçenin kaçıncı bölgeye girdiğini merak ediyorlar. Peki İstanbul 1, 2, ve 3. bölge neresi, hangi ilçeler? İşte İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgesi milletvekili aday listesi...