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Haberler Galeri İsrail'e destek veren markalar ve yardımları | Soykırımcı İsrail'e açıkça gıda, para, erzak yardımı yapan markalar; Disney, Starbucks, Carrefoursa...

İsrail'e destek veren markalar ve yardımları | Soykırımcı İsrail'e açıkça gıda, para, erzak yardımı yapan markalar; Disney, Starbucks, Carrefoursa...

İsrail'e destek veren markalar sıklıkla araştırılıyor. İsrail'in Gazze'deki hastaneleri bombalamasına rağmen, kurumların İsrail'e açıkça destek vermesi dikkat çekiyor. Filistin'de çocuklar açlık ve tıbbi yardımsızlık nedeniyle hayatlarını kaybederken, İsrail askerine milyonlarca dolarlık yardımlar ve gıda desteği sunuluyor. Peki İsrail'e destek veren markalar neler?

Giriş Tarihi: 26.10.2023 19:16 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 19:17
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İsrail’e destek veren markalar ve yardımları | Soykırımcı İsrail’e açıkça gıda, para, erzak yardımı yapan markalar; Disney, Starbucks, Carrefoursa...

Dünya bebek katili İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırımı endişeyle izliyor. Gazze'de hastane bombalayan İsrail'e dünyaca ünlü markalardan açıkça destekler gelmeye devam ediyor. Filistin'de çocuklar açlıktan, hasta ve yaralılar tıbbi olanaksızlıklar yüzünden ölüyor. İsrail askerine ise milyon dolarlık yardımlar ve yemek dağıtımları yapılıyor. İşte soykırımcı İsrail'e açıkça para, gıda, erzak yardımı yapan markalar...

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İsrail’e destek veren markalar ve yardımları | Soykırımcı İsrail’e açıkça gıda, para, erzak yardımı yapan markalar; Disney, Starbucks, Carrefoursa...

WALT DİSNEY'DEN İSRAİL'E 2 MİLYON DOLAR!

İşgalci İsrail, Gazze'de adeta bir soykırım yaparcasına sivilleri hedef alıyor. Bölgeyi adeta karanlığa gömen İsrail'e McDonald's'ın ardından bir skandal destek daha geldi. Walt Disney, İsrail'e 2 milyon dolar destek yaptığını sosyal medya hesabından açıkladı.
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İsrail’e destek veren markalar ve yardımları | Soykırımcı İsrail’e açıkça gıda, para, erzak yardımı yapan markalar; Disney, Starbucks, Carrefoursa...

İsrail, Filistin'e yönelik orantısız biçimde güç kullanarak savaş suçları işlerken, ABD'nin başını çektiği Batı bloku ise katliamlara destek üstüne destek veriyor. Hastaneleri, okulları, sivil yerleşim bölgelerini açık açık hedef alan İsrail sınır tanımayarak yasaklı fosfor bombasını bile kullanıyor.

Batı medya gücünü ve propagandasını arkasına alan İsrail ise katliamlarını meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu suça küresel şirketler de yaptıkları ikiyüzlü yardımlar ile ortak oluyor.

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İsrail’e destek veren markalar ve yardımları | Soykırımcı İsrail’e açıkça gıda, para, erzak yardımı yapan markalar; Disney, Starbucks, Carrefoursa...

MCDONALDS SKANDALI...

Dünyanın en büyük fast-food restoranlarından biri olan McDonald's İsrail'e ilk günlerden itibaren desteğini açıkladı. İsrail ordusuna ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtıklarını duyuran McDonald's İsrail'in sosyal medya hesaplarından da İsrailli askerlere her gün yaklaşık 4 bin öğün ücretsiz yemek sunulacağı duyuruldu.

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İsrail’e destek veren markalar ve yardımları | Soykırımcı İsrail’e açıkça gıda, para, erzak yardımı yapan markalar; Disney, Starbucks, Carrefoursa...

PAKETLERİNE KATİLİN RENGİNİ VERDİLER

ABD'de bir McDonald's şubesinden sipariş verdiği ürünün paketlemesinin mavi beyaz renkte olduğunu fark eden bir kadın, şok olduğunu ve üzüldüğünü şube çalışanlarına iletti.