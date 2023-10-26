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İsrail'e destek veren markalar ve yardımları | Soykırımcı İsrail'e açıkça gıda, para, erzak yardımı yapan markalar; Disney, Starbucks, Carrefoursa...
İsrail'e destek veren markalar sıklıkla araştırılıyor. İsrail'in Gazze'deki hastaneleri bombalamasına rağmen, kurumların İsrail'e açıkça destek vermesi dikkat çekiyor. Filistin'de çocuklar açlık ve tıbbi yardımsızlık nedeniyle hayatlarını kaybederken, İsrail askerine milyonlarca dolarlık yardımlar ve gıda desteği sunuluyor. Peki İsrail'e destek veren markalar neler?
Giriş Tarihi: 26.10.2023 19:16Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 19:17