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Haberler Galeri İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10.900 personel alımı listesi isim sorgulama! Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇLARI! 26 Nisan iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK- NİHAİ İSİM LİSTESİ!

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10.900 personel alımı listesi isim sorgulama! Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇLARI! 26 Nisan iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK- NİHAİ İSİM LİSTESİ!

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı! "Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı?" sorusu binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden 27 Mart'ta tamamlanmıştı. Şimdi ise sonuç tarihi ve saati merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 26 Nisan Sağlık Bakanlığı 2023 personel alımı kura sonuç sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 26.04.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 08:42
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İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10.900 personel alımı listesi isim sorgulama! Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇLARI! 26 Nisan iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK- NİHAİ İSİM LİSTESİ!

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları belli oldu! YouTube canlı kura çekilişinin ardından sonuç sorgulama ekranı arama motorlarında hız kazandı. Kura çekilişi noter huzurunda canlı yayınla gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere çeşitli kadrolardan gerçekleştirilecek 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvuruları 22 ile 27 Mart tarihleri arasında İŞKUR sayfasından gerçekleştirilmişti. Başvurularını tamamlayan kişiler, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı yayın izle ve YHGM sonuç sayfası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10.900 personel alımı listesi isim sorgulama! Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇLARI! 26 Nisan iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK- NİHAİ İSİM LİSTESİ!

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI!

Ankara'da noter huzurunda sabah saat 09:00'da çekilmeye başlayan kuralar saat 18:00'de sona erdi!

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10.900 personel alımı listesi isim sorgulama! Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇLARI! 26 Nisan iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK- NİHAİ İSİM LİSTESİ!

SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

https://yhgm.saglik.gov.tr/

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10.900 personel alımı listesi isim sorgulama! Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇLARI! 26 Nisan iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK- NİHAİ İSİM LİSTESİ!

BAKAN KOCA'DAN KURA AÇIKLAMASI

"Türkiye'nin sağlığı için 42 bin 500 yeni çalışma arkadaşı" başlığıyla yaptığı açıklamada Koca, KPSS ile alınacak 6 bin 69 hemşire, 1530 ebe,1494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni, 21 bin 709 sağlık teknikeri alımı yapılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10.900 personel alımı listesi isim sorgulama! Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇLARI! 26 Nisan iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK- NİHAİ İSİM LİSTESİ!

"Toplam sayısı 31 bin 600'ü bulan sözleşmeli sağlık personelinin yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42 bin 500'e ulaşmaktadır. Deprem bölgesinde olan 10 il için 3 bin 358 hemşire, 1027 ebe, 400 sağlık lisansiyeri, 507 sağlık teknisyeni ve 3 bin 767 sağlık teknikeri olmak üzere 9 bin 59 sözleşmeli sağlık personeli ve 2 bin 832 sürekli işçi, toplamda 11 bin 891 personel istihdam edilecektir. İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılacaktır.".