İlçenin il olmasının avantajları | İl olmak için gerekli şartları neler? Nüfus sayısı kaç olmalı? İşte 8 madde!

İL OLMAK İÇİN GEREKLİ 8 ŞART!

Yapılan çalışmaya göre yeni il ve ilçeler için önce kriterler ortaya konacak.

İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor.