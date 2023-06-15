15 Haziran 2023, Perşembe
İlçenin il olmasının avantajları | İl olmak için gerekli şartları neler? Nüfus sayısı kaç olmalı? İşte 8 madde!
İl sayısının 100 ile çıkarılması gündemdeki yerini alırken vatandaşlar il olmanın ne gibi avantajları beraberinde getirdiğini araştırmaya başladı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin duyurduğu 100 il, 1000 ilçe kapsamında detaylar merak ediliyor. Peki il olmak için gerekli şartları neler? Nüfus sayısı kaç olmalı? İlçenin il olmasının avantajları neler?
Giriş Tarihi: 15.06.2023 17:31 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 17:57
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13