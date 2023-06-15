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Haberler Galeri İlçenin il olmasının avantajları | İl olmak için gerekli şartları neler? Nüfus sayısı kaç olmalı? İşte 8 madde!

İlçenin il olmasının avantajları | İl olmak için gerekli şartları neler? Nüfus sayısı kaç olmalı? İşte 8 madde!

İl sayısının 100 ile çıkarılması gündemdeki yerini alırken vatandaşlar il olmanın ne gibi avantajları beraberinde getirdiğini araştırmaya başladı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin duyurduğu 100 il, 1000 ilçe kapsamında detaylar merak ediliyor. Peki il olmak için gerekli şartları neler? Nüfus sayısı kaç olmalı? İlçenin il olmasının avantajları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2023 17:31 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 17:57
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İlçenin il olmasının avantajları | İl olmak için gerekli şartları neler? Nüfus sayısı kaç olmalı? İşte 8 madde!

İlçenin il olmasının avantajları neler sorusunun cevabı merak ediliyor. Yeni Yüzyılda 100 şehir düzenlemesine ilişkin detaylar merak ediliyor. İlçelerin il olmasında 8 kriter aranacak. Vatandaşlar yaşadıkları ilçelerin il olması için gerekli şartları ve avantajlarını araştırıyor. Peki il olmak için gerekli şartları neler? Nüfus sayısı kaç olmalı? İşte 8 madde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlçenin il olmasının avantajları | İl olmak için gerekli şartları neler? Nüfus sayısı kaç olmalı? İşte 8 madde!

BAHÇELİ'DEN 100 İL, 1000 İLÇE ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin son grup "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." demişti.

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İlçenin il olmasının avantajları | İl olmak için gerekli şartları neler? Nüfus sayısı kaç olmalı? İşte 8 madde!

İL OLMAK İÇİN GEREKLİ 8 ŞART!

Yapılan çalışmaya göre yeni il ve ilçeler için önce kriterler ortaya konacak.

İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor.

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İlçenin il olmasının avantajları | İl olmak için gerekli şartları neler? Nüfus sayısı kaç olmalı? İşte 8 madde!

*Mevcut şehirleşme

*Ulaşım durumu

*Hinterlant,

*Ekonomik çeşitliliği ve

*Eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.

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İlçenin il olmasının avantajları | İl olmak için gerekli şartları neler? Nüfus sayısı kaç olmalı? İşte 8 madde!

25 İLÇEDE BEKLENTİ VAR

Şu ana kadar adı geçen bir ilçe olmasa da kriterleri karşılayabilecek; İnegöl, Alanya, Polatlı,Çorlu, Siverek, Nazilli, Cizre, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erciş'in aralarında olduğu 24-25 ilçenin olduğu belirtiliyor.