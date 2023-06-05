İbn-i Sina’dan yorgunluğa son veren yüzyıllık reçete! Enerjiyi kat kat artırıyor! İsmini duyunca şaşıracaksınız! Meğer o besin...

İbn-i Sina'nın asırlar önce yazdığı reçete her derde deva oluyor. Sağlıklı bir vücut için bazı besin kaynaklarını tüketmemiz gerekiyor. Yetersiz beslenmek bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İşte, İbn-i Sina'dan enerjiyi artırarak yorgunluğu ortadan kaldıran o besin...