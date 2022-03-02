HES kodu kalktı mı? HES uygulaması sistemi sona mı erecek? Gözler Bilim Kurulu'na çevrildi! SON DAKİKA HABERLER

HES kodu kalktı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplanacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından alınması beklenen kararlar gündeme geldi. En çok merak edilenlerden biri de HES uygulaması oldu. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, HES kodu kalktı mı? HES uygulaması sistemi sona mı erecek? İşte son gelişmeler...