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HES kodu kalktı mı? HES uygulaması sistemi sona mı erecek? Gözler Bilim Kurulu'na çevrildi! SON DAKİKA HABERLER

HES kodu kalktı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplanacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından alınması beklenen kararlar gündeme geldi. En çok merak edilenlerden biri de HES uygulaması oldu. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, HES kodu kalktı mı? HES uygulaması sistemi sona mı erecek? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2022 10:14
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HES kodu kalktı mı? HES uygulaması sistemi sona mı erecek? Gözler Bilim Kurulu’na çevrildi! SON DAKİKA HABERLER

HES kodu kalktı mı? Koronavirüs salgınının ortaya çıkması ile birlikte yurt genelinde birtakım önlemler hayata geçirildi. Bu kapsamda HES uygulaması günlük hayatımızda yer almaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kısıtlamaların değerlendirilmesi yönünde ilgili Bilim Kurulu'nu işaret etmesinin ardından gözler HES uygulamasına çevrildi. Peki, HES kodu kalktı mı? HES uygulaması sistemi sona mı erecek? İşte haberin detayları...

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HES kodu kalktı mı? HES uygulaması sistemi sona mı erecek? Gözler Bilim Kurulu’na çevrildi! SON DAKİKA HABERLER

HES KODU KALKTI MI?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kulislerden gelen bilgiye göre, toplantıda HES kodu uygulaması da değerlendirilecek. HES kodunun kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik sorular toplantının ardından belli olacak.

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HES kodu kalktı mı? HES uygulaması sistemi sona mı erecek? Gözler Bilim Kurulu’na çevrildi! SON DAKİKA HABERLER

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Bugün gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 18.00'da açıklama yapacak.

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HES kodu kalktı mı? HES uygulaması sistemi sona mı erecek? Gözler Bilim Kurulu’na çevrildi! SON DAKİKA HABERLER

"BİR SÜREDİR BEKLENEN AÇIKLAMA"

Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın (bugün) saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" dedi.

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HES kodu kalktı mı? HES uygulaması sistemi sona mı erecek? Gözler Bilim Kurulu’na çevrildi! SON DAKİKA HABERLER

İŞTE ALINMASI BEKLENEN KARARLAR

Bakan Koca'nın açıklayacağı müjdenin detayları da belli oldu.