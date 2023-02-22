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Haberler Galeri Hasar tespiti nasıl itiraz edilir? Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sorgulama ekranı!

Hasar tespiti nasıl itiraz edilir? Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sorgulama ekranı!

"Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce bina yıkıldı ve hasar aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların evlerinin hasar durumlarına bakabileceğini belirtmişti. Peki, Deprem hasar tespit başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Bina hasar tespiti nasıl itiraz edilir? İşte hasar tespit sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 22.02.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 13:34
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Hasar tespiti nasıl itiraz edilir? Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sorgulama ekranı!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, hepimizi derinden sarstı. Binlerce can kaybının yaşandığı deprem sebebiyle evler de yıkıma uğradı. Evlerinin hasar tespitlerine sorgulamak isteyenler, arama motorlarında sorgulamalarını sürdürüyor.. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, vatandaşların adreslerini girerek hadar tespit durumu hakkında bilgi sahibi olabileceğini açıklamıştı.İşte, deprem bina hasar tespit sorgulama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hasar tespiti nasıl itiraz edilir? Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sorgulama ekranı!

HASAR TESPİT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler." dedi

CBS HASAR TESPİT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET HASAR TESPİT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Hasar tespiti nasıl itiraz edilir? Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sorgulama ekranı!

BAKAN KURUM'UN AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. Bakanlık, 13 ilde hasar tespit çalışması yaptı.

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Hasar tespiti nasıl itiraz edilir? Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sorgulama ekranı!

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Ağır hasarla ilgili süreçte zaten binalarımız yıkılacak. Vatandaşımız AFAD'ın koordinasyonu dışında evinden eşya almamalı." diyerek, hasar tespitlerini 1 hafta içinde bitirmeyi planladıklarını söyledi. Bakan Murat Kurum, ay sonuna kadar inşaat faaliyetlerini başlatacaklarını kaydetti.

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Hasar tespiti nasıl itiraz edilir? Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sorgulama ekranı!

AZ,ORTA,AĞIR HASARLI, HASARSIZ...

Hasar tespit, meydana gelen deprem gibi afetler sonrası mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet tarafından depremin binaya verdiği hasarın gözlemsel olarak değerlendirilerek hasarsız, az, orta, ağır/yıkık olarak sınıflandırılması işlemidir.